O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Elenco

O filme segue seu caminho de indicações

O filme segue seu caminho de indicações (Divulgação)

O filme "O Agente Secreto" foi indicado na categoria Melhor Elenco no Oscar 2026, conforme anúncio feito na manhã desta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília), durante transmissão ao vivo apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman. A indicação reforça a presença do Brasil entre os principais concorrentes da premiação e consolida a boa fase vivida pela produção nacional na temporada de prêmios.

