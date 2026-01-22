'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Elenco
O filme segue seu caminho de indicações
O filme "O Agente Secreto" foi indicado na categoria Melhor Elenco no Oscar 2026, conforme anúncio feito na manhã desta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília), durante transmissão ao vivo apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman. A indicação reforça a presença do Brasil entre os principais concorrentes da premiação e consolida a boa fase vivida pela produção nacional na temporada de prêmios.
