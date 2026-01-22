'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (22), durante transmissão ao vivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília) e apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman, marcando mais uma vez a presença do Brasil entre os concorrentes da principal premiação do cinema mundial.

A indicação acontece um ano após o Brasil vencer a mesma categoria com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, o que reforça o bom desempenho recente das produções nacionais no circuito internacional.

“O Agente Secreto” marca a primeira parceria entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, que interpreta o protagonista da história. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme acompanha Marcelo, um professor que retorna ao Recife tentando fugir de um passado misterioso, mas encontra uma cidade marcada por tensão política e vigilância.

A produção vem sendo bem recebida pela crítica especializada e figura entre os títulos mais comentados da temporada de premiações.

No início deste mês, o longa venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, feito que não ocorria com uma produção brasileira desde 1999, quando “Central do Brasil”, também de Walter Salles, levou a estatueta. Na mesma premiação, Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator em Filme de Drama.