O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro

Produção estrelada por Wagner Moura concorre como representante do Brasil na principal premiação do cinema

Hannah Franco
fonte

Filme brasileiro “O Agente Secreto” é indicado ao Oscar 2026. (Divulgação)

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (22), durante transmissão ao vivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A lista de indicados foi divulgada às 10h30 (horário de Brasília) e apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman, marcando mais uma vez a presença do Brasil entre os concorrentes da principal premiação do cinema mundial.

A indicação acontece um ano após o Brasil vencer a mesma categoria com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, o que reforça o bom desempenho recente das produções nacionais no circuito internacional.

“O Agente Secreto” marca a primeira parceria entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, que interpreta o protagonista da história. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme acompanha Marcelo, um professor que retorna ao Recife tentando fugir de um passado misterioso, mas encontra uma cidade marcada por tensão política e vigilância.

A produção vem sendo bem recebida pela crítica especializada e figura entre os títulos mais comentados da temporada de premiações.

No início deste mês, o longa venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, feito que não ocorria com uma produção brasileira desde 1999, quando “Central do Brasil”, também de Walter Salles, levou a estatueta. Na mesma premiação, Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator em Filme de Drama.

.
