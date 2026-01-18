Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Jordana dá detalhes do assédio de Pedro no BBB 26: 'pegou pelo pescoço e tentou me beijar'

"Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar", explicou a participante.

O Liberal

Na noite deste domingo, 18 de janeiro, Jordana Morais fez um angustiante desabafo sobre o assédio que sofreu do curitibano Pedro Henrique. Ele a agarrou e tentou beijá-la à força dentro do confessionário da casa.

Ela reuniu Breno e Paulo Augusto para contar o ocorrido. "Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar", disse a sister aos aliados. Ela completou seu relato questionando o brother: "'Cê tá [sic] louco, o que ‘cê tá fazendo?'".

Detalhes do relato de Jordana

Jordana detalhou que a situação começou quando ela procurava um babyliss e Pedro sugeriu que poderia haver um na despensa. "Eu fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar", explicou a participante.

De acordo com a sister, ao ser questionado sobre sua atitude, Pedro teria respondido: "Tô fazendo porque me deu vontade. Eu tô com vontade". Jordana reiterou em seu relato que o brother "me pegou pelo pescoço e tentou me beijar".

Trajetória de Pedro no reality

Pedro foi um dos participantes escolhidos por votação popular para integrar o elenco do BBB 26. Antes de entrar na casa, ele participou da dinâmica da Casa de Vidro, representando a região Sul do país, garantindo assim sua vaga no programa. Ele arrumou discussões e problemas com quase todos os membros da casa.

