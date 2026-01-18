Vídeo: Pedro desiste do BBB 26 após Jordana denunciar assédio

O participante Pedro, do Big Brother Brasil (BBB) 26, apertou o botão de desistência e deixou o reality show na noite deste domingo, 18 de janeiro. A decisão ocorreu logo após o botão ser acusado de assédio feita por outra participante, Jordana.

Pedro foi um dos brothers escolhidos por votação popular para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ele participou da dinâmica da Casa de Vidro, representando a região Sul do país, e garantiu sua vaga no programa.

Relato de Jordana e a desistência

A situação que culminou na saída de Pedro envolveu um relato de Jordana a outros participantes da casa. A sister afirmou que Pedro tentou beijá-la à força dentro do confessionário.

De acordo com o relato de Jordana, ela estava procurando um babyliss, e Pedro sugeriu que poderia haver um na despensa. "Eu fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar. Eu falei: 'Você tá louco, o que tá fazendo?'. Ele falou: 'Tô fazendo o que me deu vontade'", detalhou a participante. Jordana complementou seu relato afirmando: "Ele me pegou pelo pescoço e tentou me beijar."