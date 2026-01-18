BBB 26: Pedro demora no Raio-X, faz Milena ser punida e causa revolta; veja o vídeo!

A participante Milena Lages, do BBB 26, recebeu uma punição grave na manhã deste domingo (18), resultando na perda de 500 estalecas. A sanção veio porque a sister não conseguiu completar o Raio-X diário no tempo limite, sendo a última a realizar a tarefa. A voz da produção anunciou: “Atenção, Milena, Raio-X inválido”.

Em seguida, Milena questionou os colegas na sala, indagando sobre o tempo extra e o motivo da falha. “Teve duas horas a mais hoje. Por que hoje não deu? Quem está prejudicada sou eu”, reclamou. O líder Alberto Cowboy tentou mediar, apontando a demora coletiva, mas questionou a escolha de Milena em ser a última.

Pedro assume que demorou

A discussão escalou quando Pedro interveio, afirmando que Milena estava “adulterada” pela forma como falava. A participante não aceitou a crítica, rebatendo: “Não tô errada, por isso não sou obrigada a ficar escutando!”

A tensão aumentou quando Pedro confessou sua parte no atraso geral: “Eu demorei bastante”, disse ele. Ele justificou ter usado o tempo do Raio-X para desabafar sobre problemas pessoais, o que gerou revolta imediata em Milena.

“O problema é seu! Você deveria ter consciência com o próximo!”, retrucou a sister. Pedro se defendeu novamente, alegando que precisava “colocar as coisas para fora”.

Intervenção dos Veteranos e 'Guerra de Versões'

Ana Paula Renault entrou na conversa para “dar um choque de realidade” em Pedro Henrique. Ela pontuou que o espaço do Raio-X não era para terapia, mas para um recado rápido e um emoji. Samira reforçou a fala: “Não, ali não é terapia!”

Pedro, então, insistiu que recebeu orientações para usar o espaço do Raio-X para falar sobre seus problemas. Contudo, foi prontamente desmentido pelos participantes mais experientes. “Mentiram pra você”, afirmou Ana Paula.

Breno Corã também questionou a atitude do colega: “Você tem o tempo todo pra pedir ajuda. Por que vai fazer isso na hora que a gente tem um tempo cronometrado?”. A punição de Milena ocorre em um momento delicado, logo após a entrada de quatro novos moradores no Quarto Branco. Esse fator deve intensificar ainda mais a convivência na casa mais vigiada do Brasil.