BBB 26: Pedro é acusado de intolerância religiosa após fala contra Ana Paula; VÍDEO

Insinuação do brother durante conversa na noite de sexta-feira (16) gerou revolta entre participantes e levou aliados a se posicionarem contra ele

Hannah Franco

Pedro passou a ser acusado de intolerância religiosa após uma conversa com Ana Paula Renault, na noite desta sexta-feira (16), no BBB 26. A fala do brother provocou revolta entre os participantes do reality e fez com que até aliados se posicionassem contra ele, prestando apoio à sister.

A conversa aconteceu antes da primeira festa da edição. Pedro procurou Ana Paula para pedir desculpas pelos últimos desentendimentos envolvendo uma discussão anterior sobre política. Durante o diálogo, no entanto, o brother insinuou que a sister teria feito algo para que ele se engasgasse, o que foi interpretado pelos demais participantes como uma acusação de cunho espiritual.

Ana Paula, que já se preparava para a festa, afirmou que não compreendeu o ponto levantado por Pedro e questionou o teor da fala.

“Eu acredito tanto no que tu fez, acredito tanto que vou pedir até pra tu não fazer de volta. Não sei o que você fez, se fez na maldade ou na bondade”, disse o brother. Em seguida, completou: “O negócio é tão espiritual que travou a minha garganta”.

Diante da insinuação, Ana Paula rebateu e perguntou se Pedro estava a chamando de bruxa, afirmando não entender o que ele estaria sugerindo com a fala. Após o brother deixar o quarto, o clima esquentou entre os participantes, que passaram a comentar o ocorrido.

Entenda como começou a discussão entre Pedro e Ana Paula

O conflito teve início após uma conversa entre Pedro e Ana Paula no começo da semana, envolvendo temas ligados à política. Desde então, os dois protagonizaram discussões dentro da casa.

Na tentativa de retomar o diálogo, Pedro afirmou que teria se engasgado por algo que Ana Paula teria feito contra ele, argumento que foi considerado ofensivo pela sister. O pedido de desculpas do brother não foi bem recebido e acabou ampliando a tensão entre os participantes na noite desta sexta-feira (16).

Maxiane, que é candomblecista, classificou a atitude de Pedro como racismo religioso. “Isso me afeta diretamente”, desabafou a sister, ao comentar a conversa com os demais brothers.

Juliano Floss, que até então era aliado de Pedro no jogo e também segue uma religião de matriz africana, se mostrou indignado e declarou apoio à veterana. “Isso é sobre a minha religião também. Se ele falasse isso do meu lado, eu iria bater nele. Eu não vou mais falar com esse moleque”, afirmou.

bbb 26

pedro do bbb

ana paula renault

intolerância religiosa
BBB
