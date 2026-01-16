BBB 26: Pedro é acusado de intolerância religiosa após fala contra Ana Paula; VÍDEO
Insinuação do brother durante conversa na noite de sexta-feira (16) gerou revolta entre participantes e levou aliados a se posicionarem contra ele
Pedro passou a ser acusado de intolerância religiosa após uma conversa com Ana Paula Renault, na noite desta sexta-feira (16), no BBB 26. A fala do brother provocou revolta entre os participantes do reality e fez com que até aliados se posicionassem contra ele, prestando apoio à sister.
A conversa aconteceu antes da primeira festa da edição. Pedro procurou Ana Paula para pedir desculpas pelos últimos desentendimentos envolvendo uma discussão anterior sobre política. Durante o diálogo, no entanto, o brother insinuou que a sister teria feito algo para que ele se engasgasse, o que foi interpretado pelos demais participantes como uma acusação de cunho espiritual.
Ana Paula, que já se preparava para a festa, afirmou que não compreendeu o ponto levantado por Pedro e questionou o teor da fala.
“Eu acredito tanto no que tu fez, acredito tanto que vou pedir até pra tu não fazer de volta. Não sei o que você fez, se fez na maldade ou na bondade”, disse o brother. Em seguida, completou: “O negócio é tão espiritual que travou a minha garganta”.
Diante da insinuação, Ana Paula rebateu e perguntou se Pedro estava a chamando de bruxa, afirmando não entender o que ele estaria sugerindo com a fala. Após o brother deixar o quarto, o clima esquentou entre os participantes, que passaram a comentar o ocorrido.
Entenda como começou a discussão entre Pedro e Ana Paula
O conflito teve início após uma conversa entre Pedro e Ana Paula no começo da semana, envolvendo temas ligados à política. Desde então, os dois protagonizaram discussões dentro da casa.
Na tentativa de retomar o diálogo, Pedro afirmou que teria se engasgado por algo que Ana Paula teria feito contra ele, argumento que foi considerado ofensivo pela sister. O pedido de desculpas do brother não foi bem recebido e acabou ampliando a tensão entre os participantes na noite desta sexta-feira (16).
Maxiane, que é candomblecista, classificou a atitude de Pedro como racismo religioso. “Isso me afeta diretamente”, desabafou a sister, ao comentar a conversa com os demais brothers.
Juliano Floss, que até então era aliado de Pedro no jogo e também segue uma religião de matriz africana, se mostrou indignado e declarou apoio à veterana. “Isso é sobre a minha religião também. Se ele falasse isso do meu lado, eu iria bater nele. Eu não vou mais falar com esse moleque”, afirmou.
