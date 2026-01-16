Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Elisa revela quem sujou de cocô a parede do Quarto Branco do BBB 26; saiba quem foi

O episódio causou curiosidade entre os brothers e o público que assiste ao programa

Victoria Rodrigues
fonte

Elisa Klein foi a segunda eliminada do Quarto Branco do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Multishow)

Um dos maiores mistérios que constrangeram o público desde o início do Big Brother Brasil 26 foi o de quem sujou de fezes a parede do banheiro do Quarto Branco. Para o alívio da curiosidade dos telespectadores, a ex-participante Elisa Klein, que desistiu recentemente da dinâmica, revelou quem foi o culpado pela cena inusitada durante a sua participação, nesta quinta-feira (15), no MesaCast do Multishow.

Em um momento do bate-papo com o humorista Ed Gama, a atriz Giovanna Lancellotti e Aline Patriarca, a ex-participante foi questionada sobre o episódio que repercutiu fora do isolamento.

"Eu senti o cheiro, um cheiro horrível! Aí eu olhei para o lado e tinha cocô na parede, só que não fui eu", disse a ex-sister.

Logo em seguida, o humorista perguntou se ela sabia quem havia sido e Eliza respondeu: "Foi o Matheus, ele assumiu".

VEJA MAIS

image Mulher passa cerca de 120 dias sem fazer cocô e perde mais de 4 kg após tratamento
Os médicos descobriram que a jovem estava com o intestino obstruído pelas fezes

image Dakota Johnson revela que enviou cocô de gorila para ex-namorado de amiga
Em uma de suas entrevistas recentes, a atriz revelou ter enviado "um galão cerca de 3,7kg de cocô de gorila" a um ex-namorado de uma amiga.

[[(standard.Article) VÍDEO: Idosa é agredida após fazer cocô em ônibus lotado e reage jogando fezes no agressor]]

Como ocorreu o episódio no Quarto Branco?

A cena que chamou a atenção de muitas pessoas nas mídias sociais ocorreu na última terça-feira (13) após os competidores do Quarto Branco, que estão na disputa pelas três vagas na casa mais vigiada do Brasil, sentirem um cheiro ruim de cocô no local. Rapidamente, eles descobriram que o fedor vinha das paredes do banheiro que estavam sujas de fezes.

Depois que os participantes constataram de onde vinha o aroma, Ricardo e Rafaela foram juntos limpar o banheiro. Antes disso, Ricardo já havia encostado acidentalmente na parede e se sujado, o que fez com que depois que os brother terminaram de limpar o local, fosse chamado pela produção para trocar de macacão. "Só de não estar fedendo, já tá bom", disse ele enquanto os outros brothers comemoravam seu retorno.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

elisa

quarto branco

fezes

banheiro

bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SAÍDA

Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

O ator recebeu atendimento médico durante o dia, mas a saída foi decidida após orientações de profissionais da saúde

15.01.26 9h32

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

MÚSICA

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14

16.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda