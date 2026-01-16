Elisa revela quem sujou de cocô a parede do Quarto Branco do BBB 26; saiba quem foi

Um dos maiores mistérios que constrangeram o público desde o início do Big Brother Brasil 26 foi o de quem sujou de fezes a parede do banheiro do Quarto Branco. Para o alívio da curiosidade dos telespectadores, a ex-participante Elisa Klein, que desistiu recentemente da dinâmica, revelou quem foi o culpado pela cena inusitada durante a sua participação, nesta quinta-feira (15), no MesaCast do Multishow.

Em um momento do bate-papo com o humorista Ed Gama, a atriz Giovanna Lancellotti e Aline Patriarca, a ex-participante foi questionada sobre o episódio que repercutiu fora do isolamento.

"Eu senti o cheiro, um cheiro horrível! Aí eu olhei para o lado e tinha cocô na parede, só que não fui eu", disse a ex-sister.

Logo em seguida, o humorista perguntou se ela sabia quem havia sido e Eliza respondeu: "Foi o Matheus, ele assumiu".

VEJA MAIS





[[(standard.Article) VÍDEO: Idosa é agredida após fazer cocô em ônibus lotado e reage jogando fezes no agressor]]

Como ocorreu o episódio no Quarto Branco?

A cena que chamou a atenção de muitas pessoas nas mídias sociais ocorreu na última terça-feira (13) após os competidores do Quarto Branco, que estão na disputa pelas três vagas na casa mais vigiada do Brasil, sentirem um cheiro ruim de cocô no local. Rapidamente, eles descobriram que o fedor vinha das paredes do banheiro que estavam sujas de fezes.

Depois que os participantes constataram de onde vinha o aroma, Ricardo e Rafaela foram juntos limpar o banheiro. Antes disso, Ricardo já havia encostado acidentalmente na parede e se sujado, o que fez com que depois que os brother terminaram de limpar o local, fosse chamado pela produção para trocar de macacão. "Só de não estar fedendo, já tá bom", disse ele enquanto os outros brothers comemoravam seu retorno.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)