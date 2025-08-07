Mulher passa cerca de 120 dias sem fazer cocô e perde mais de 4 kg após tratamento

Um artigo publicado por profissionais de saúde na revista Cureus de Ciência Médica descreveu um caso vivido por uma mulher que passou quatro meses sem conseguir evacuar e precisou ser internada em um hospital dos Estados Unidos. A paciente, de 25 anos, relatou que possuía diagnóstico de constipação desde a infância e que procurou a ajuda dos médicos somente quando as dores abdominais aumentaram significativamente.

Ao chegar no local, a mulher disse que já havia testado todos os tipos de técnicas comuns para a constipação, como ingerir laxantes, fazer enemas ou usar medicamentos de venda livre. Mas nenhum desses métodos conseguiu fazer com que ela defecasse ou ao menos parasse com o vazamento involuntário de fezes líquidas, que ocorre quando elas ficam endurecidas no intestino grosso.

Exames apontaram a obstrução por fezes

Nos primeiros exames clínicos, os médicos descreveram a textura do intestino da paciente como se fosse uma “argila densa e úmida”, em razão do tempo em que as fezes permaneceram no local. Logo depois, foi realizada uma tomografia computadorizada para desvendar mais a fundo a gravidade da situação e os doutores constataram que o intestino dela estava completamente obstruído.

Após a descoberta, foi sugerida uma cirurgia para a retirada de parte do órgão da mulher, a fim de ser uma solução definitiva para o seu problema de constipação que já durava anos, mas a mulher acabou recusando o procedimento cirúrgico. Ao invés disso, a paciente preferiu alguns métodos menos invasivos, como as lavagens intestinais e as sessões de desimpactação manual, que precisaram ser repetidas diversas vezes até amolecer o material acumulado no intestino.

Ao longo do período em que a jovem precisou ficar internada para a recuperação de sua saúde, a paciente precisou seguir uma dieta baseada em líquidos e tomar laxantes potentes, que fez com que ela evacuasse 21 vezes e perdesse 4,5 kg. Porém, quando finalmente a mulher conseguiu ter alta, os médicos a orientaram a continuar com o tratamento intestinal, mas ela não voltou mais ao centro hospitalar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)