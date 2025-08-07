Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Mulher passa cerca de 120 dias sem fazer cocô e perde mais de 4 kg após tratamento

Os médicos descobriram que a jovem estava com o intestino obstruído pelas fezes

Victoria Rodrigues
fonte

A paciente precisou seguir uma dieta baseada em líquidos e tomar laxantes potentes durante o tratamento. (Foto: Cureus Journal of Medical Science)

Um artigo publicado por profissionais de saúde na revista Cureus de Ciência Médica descreveu um caso vivido por uma mulher que passou quatro meses sem conseguir evacuar e precisou ser internada em um hospital dos Estados Unidos. A paciente, de 25 anos, relatou que possuía diagnóstico de constipação desde a infância e que procurou a ajuda dos médicos somente quando as dores abdominais aumentaram significativamente.

Ao chegar no local, a mulher disse que já havia testado todos os tipos de técnicas comuns para a constipação, como ingerir laxantes, fazer enemas ou usar medicamentos de venda livre. Mas nenhum desses métodos conseguiu fazer com que ela defecasse ou ao menos parasse com o vazamento involuntário de fezes líquidas, que ocorre quando elas ficam endurecidas no intestino grosso.

VEJA MAIS

image Prisão de ventre pode ser resolvida com mudanças de hábitos alimentares
A atriz Vitória Strada tem sofrido com constipação intestinal dentro do Big Brother Brasil (BBB)

image Intestino preso: saiba o que fazer para aliviar e evitar o desconforto
Confira quais alimentos são recomendáveis e outras dicas para aliviar a constipação intestinal

image Receita de suco ajuda a combater prisão de ventre; confira
Nutricionista dá dica para ajudar quem sofre com constipação intestinal

Exames apontaram a obstrução por fezes 

Nos primeiros exames clínicos, os médicos descreveram a textura do intestino da paciente como se fosse uma “argila densa e úmida”, em razão do tempo em que as fezes permaneceram no local. Logo depois, foi realizada uma tomografia computadorizada para desvendar mais a fundo a gravidade da situação e os doutores constataram que o intestino dela estava completamente obstruído.

Após a descoberta, foi sugerida uma cirurgia para a retirada de parte do órgão da mulher, a fim de ser uma solução definitiva para o seu problema de constipação que já durava anos, mas a mulher acabou recusando o procedimento cirúrgico. Ao invés disso, a paciente preferiu alguns métodos menos invasivos, como as lavagens intestinais e as sessões de desimpactação manual, que precisaram ser repetidas diversas vezes até amolecer o material acumulado no intestino.

Ao longo do período em que a jovem precisou ficar internada para a recuperação de sua saúde, a paciente precisou seguir uma dieta baseada em líquidos e tomar laxantes potentes, que fez com que ela evacuasse 21 vezes e perdesse 4,5 kg. Porém, quando finalmente a mulher conseguiu ter alta, os médicos a orientaram a continuar com o tratamento intestinal, mas ela não voltou mais ao centro hospitalar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

constipação

fezes

exames clínicos

cirurgia

mulher
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda