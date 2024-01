Intestino preso: saiba o que fazer para aliviar e evitar o desconforto

A constipação intestinal, também conhecida como prisão de ventre ou intestino preso, é um problema digestivo comum que afeta pessoas de todas as idades. Ela é caracterizada pela dificuldade ou frequência reduzida na evacuação, com fezes duras e secas. O quadro pode causar desconforto, dor abdominal, mal-estar e até mesmo sangramento anal.

As causas mais comuns da constipação são:

• Dieta pobre em fibras: as fibras são importantes para a formação do bolo fecal, material eliminado do corpo durante a evacuação. Uma dieta pobre em fibras dificulta a evacuação;

• Pouca ingestão de líquidos: a água é essencial para a hidratação do bolo fecal. Quando não há ingestão suficiente de líquidos, o bolo fecal também fica mais duro e seco;

• Sedentarismo: a atividade física ajuda a estimular o funcionamento do intestino. Pessoas que são sedentárias têm mais chances de sofrer de constipação;

• Consumo excessivo de proteína animal: a proteína animal é difícil de digerir, o que pode levar à constipação.

Quais os sintomas do intestino preso?

Os sintomas da constipação intestinal podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem:

Diminuição da frequência evacuatória , menos de três vezes por semana;

, menos de três vezes por semana; Mudança no padrão das fezes , isto é, fezes em formato arredondado, como se fossem várias bolinhas;

, isto é, fezes em formato arredondado, como se fossem várias bolinhas; Fezes ressecadas , que podem machucar o ânus, levando a sangramento;

, que podem machucar o ânus, levando a sangramento; Necessidade de fazer muito esforço para conseguir evacuar;

para conseguir evacuar; Dor abdominal, cólica e acúmulo de gases na região da barriga.

Como aliviar o intestino preso?

A primeira medida para aliviar a constipação é melhorar a alimentação. É importante incluir alguns alimentos na dieta, como:

Alimentos ricos em fibra (como frutas, vegetais, leguminosas, grãos integrais e sementes);

(como frutas, vegetais, leguminosas, grãos integrais e sementes); Alimentos fermentados (como iogurte e kefir);

(como iogurte e kefir); Alimentos ricos em magnésio (como abacate e espinafre);

(como abacate e espinafre); Azeite de oliva extra virgem.

Também é importante aumentar a ingestão de líquidos, principalmente água. O ideal é beber pelo menos dois litros de água por dia.

Além da alimentação, outras medidas que podem ajudar a aliviar a constipação incluem:

Não se distrair no momento que for evacuar;

Praticar exercícios regulares;

Não ignorar a vontade de ir ao banheiro;

Estabelecer uma rotina para evacuar;

Realizar massagem abdominal para estimular a contração do intestino.

Em alguns casos, a constipação pode ser causada por algum problema de saúde, como hipotireoidismo, diabetes, síndrome do intestino irritável, etc. Se a constipação for persistente ou se estiver acompanhada de outros sintomas, como febre, sangramento anal ou dor abdominal intensa, é importante consultar um médico.

Dicas para evitar o intestino preso

Além das medidas citadas acima, é importante seguir algumas dicas para evitar a constipação:

Comer devagar e mastigar bem os alimentos;

Evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados;

Evitar o consumo de cafeína e álcool em excesso;

Ir ao banheiro sempre que sentir vontade.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)