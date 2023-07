Nutricionista contesta dietas ‘milagrosas’ da internet

Em qualquer buscador de pesquisa na internet é possível encontrar orientações de emagrecimento, ou as chamadas “dietas milagrosas” como também são conhecidas. No entanto, essas dicas podem trazer prejuízos, não só financeiros como também à saúde, alerta a nutricionista Luciana Nunes Brasil, especialista em pacientes críticos. Segundo a profissional, a prática que pode parecer mais fácil não será capaz de descobrir, por exemplo, as necessidades nutricionais de quem faz a busca na web.

A nutricionista afirma que essas falsas dietas são capazes, inclusive, de provocar o efeito inverso, ou seja, fazer com que uma pessoa engorde ao invés de emagrecer. A mais nova moda nas redes sociais são o doce de leite e a pasta de amendoim, indicados por alguns blogueiros, que na verdade são bastante calóricos, conforme alertou a nutricionista Luciana Brasil. Em seu perfil no Instagram (@nutrilucianabrasil), a profissional de saúde costuma dar orientações adequadas para quem busca se alimentar corretamente. Ao jornal O LIBERAL, ela explicou com mais detalhes sobre os perigos das dicas da internet. Confira!



Quais são os riscos que essas dicas de “curiosos” podem trazer?

Às vezes, a pessoa não sabe se possui alguma complicação metabólica, por exemplo, se está com triglicerídeos elevados, pré-diabetes. E aí, faz uma alimentação que pode piorar esses quadros. Mas assim, não são só blogueiros, nem influencers que fazem isso. Inclusive, alguns profissionais de saúde, que não são da área de nutrição, têm uma dica ou alguma coisa muito importante que vai salvar o mundo, que vai te tornar magro em dez dias, mas na verdade não é bem assim.

A alimentação adequada não precisa ser radical?

Não! Ela precisa ser diversificada! Nós temos muitos nutrientes a nossa disposição para que a gente possa criar um plano alimentar, e isso é o nutricionista que tem a prerrogativa, pois estudamos quatro anos pra isso, para fazer as melhores combinações de nutrientes e micronutrientes, de forma que o paciente possa receber tanto o aporte energético quanto o proteico. E o aporte desses micronutrientes muitas vezes são deixados de lado. A gente só pensa em reduzir carboidrato, não comer gordura, enquanto na verdade não pensamos no que vamos comer, que é tão importante quanto o que nós não devemos comer.

Quais as orientações errôneas mais comuns de serem encontradas na web? E quais prejuízos elas provocam à saúde?

As mais comuns de serem encontradas são a da água com limão, que vai alcalinizar o sangue, mas nós não precisamos alcalinizar o nosso sangue, inclusive, se existisse pudéssemos mudar o PH do sangue, iríamos a óbito. Também tem a questão de não comer carboidrato à noite, como se o seu corpo fizesse essa diferença na hora de metabolizar. Tem também esses modismos de óleo de coco, manteiga ghee e vários outros produtos que não são necessários de serem incluídos porque a gente já consegue retirar tudo que precisamos dos alimentos que estão a nossa disposição. É errado suplementar vitaminas sem ajuda de um profissional encarregado, assim como suplementar vitaminas sem saber se tem essa carência de vitamina, pois, dessa forma, você vai acabar prejudicando a absorção de outro micronutriente por conta desse excesso.

A maioria dos pacientes ainda têm a ideia de que emagrecer com saúde é “fechar a boca”?

Sim, a maioria dos pacientes têm a ideia da restrição como forma de emagrecimento, porém sabemos que isso não funciona, até porque o seu metabolismo é muito esperto. O nosso cérebro acha que a gente precisa, que vai entrar a qualquer momento em uma situação de risco e quer guardar energia. Então, a forma que ele encontra para guardar essa energia é estocando gordura.

A perda de peso, de forma saudável, deve ser acompanhada de atividades físicas?

Sim! À perda de peso a gente sempre recomenda que seja acompanhada das atividades físicas, uma complementa a outra. E, inclusive, para algumas patologias, como triglicerídeos elevados, também o aumento de colesterol, o próprio diabetes, você alia exercício físico, pelo menos três vezes na semana, 45 minutos, e principalmente os exercícios resistidos, como musculação, pilates, você já tem uma melhora nesse quadro, nesse perfil bioquímico.

Quais são os profissionais a serem procurados por quem pretende emagrecer de forma saudável?

O profissional a ser procurado para quem pretende emagrecer deve ser um nutricionista. Só o nutricionista pode passar um plano alimentar e prescrever dieta. Nenhum outro profissional de saúde pode fazer isso, se não estará incorrendo em crime, porque a atividade é prerrogativa do nutricionista. Quando, além desse emagrecimento, o paciente também tem algumas patologias, alguma comorbidade advinda por conta desse aumento de peso, ele também pode ir ao nutrólogo, que é quem vai entrar com medicamentos caso necessário, porém, o próprio nutrólogo também não faz a dieta e nem pode prescrever.

Quais são as suas principais orientações para o processo de emagrecimento não virar doença?

Uma coisa que eu sempre converso com meus pacientes durante a consulta é se eles gostam de comer algo? Aí a pessoa diz assim: não, mas se tu mandar eu vou comer isso. E sempre digo: não existe isso do nutricionista mandar você comer algo, a alimentação precisa ser prazerosa. Então, se você não gosta desse alimento, a gente vai procurar um outro alimento que tenha nutrientes equivalentes para que o paciente não se violente na hora de comer. Então, a ideia é essa, que a nutrição seja sem terror e sim humanizada, e que comer seja um momento de prazer e autocuidado, e não autoflagelo.