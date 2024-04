Companhia aérea anuncia voos para novos destinos do Pará; veja as cidades

A Companhia Aérea Azul anunciou novos voos para destinos dentro do Pará. No próximo dia 10 de junho, começa a operação do voo ligando Belém a Ourilândia do Norte e Carajás, no sudeste do Estado.

As passagens já estão sendo vendidas e custam mais de R$ 400. No dia 10 de junho, por exemplo, uma segunda-feira, a passagem de Ourilândia para Belém custa R$ 451,90 e o retorno (Belém/Ourilândia), na quarta-feira (12), a partir de R$ 544,49.

Quais dias da semana têm passagem de Belém para Parauapebas e Ourilândia?

O serviço será oferecido pela subsidiária regional da empresa aérea, a Azul Conecta, com aeronaves Cessna Grand Caravan, que têm capacidade para transportar até 9 Clientes. Os voos serão às segundas, quartas e sextas-feiras, saindo de Belém e indo até o aeroporto de Carajás, no município de Parauapebas. Depois da parada, segue até Ourilândia do Norte.

No início deste ano, a Companhia Aérea também anunciou outros três novos voos interligando Belém a São Félix do Xingu (sudeste), Redenção (sul) e Oriximiná (oeste). O Grupo Liberal procurou a empresa pedindo mais informações sobre os novos voos no Estado do Pará e aguarda retorno.

"Acreditamos no turismo nacional e isso nos motivou a investir na aviação regional, atendendo a pelo menos 100 cidades com exclusividade”, afirmou John Rodgerson, CEO da companhia, em matéria divulgada pela empresa sobre os novos destinos no Pará.