Helder Barbalho anuncia novos voos entre Pará e Estados Unidos; vídeo

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o estado contará com novos voos a partir dos Estados Unidos (EUA). A informação veio por meio das redes sociais do chefe do executivo paraense. Veja!

“O Pará vai ter novos voos. Em março, a @azulinhasaereas terá voo direto de Belém para os Estados Unidos, além de novos voos para São Paulo e também voos regionais”, disse o governador.

