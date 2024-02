Governo entrega viaturas e benefícios habitacionais no Marajó e no Baixo Tocantins

Em agenda oficial pelos municípios de Breves e Abaetetuba, localizados nas regiões do Marajó e do Baixo Tocantins, o governador do Pará, Helder Barbalho fez, nesta quinta-feira (15), a entrega de 91 novas viaturas policiais, 756 cheques do programa habitacional Sua Casa e 286 títulos de terra do programa Regulariza Pará. No município de Breves, o mais populoso da região do Marajó — com cerca de 106 mil habitantes —, Helder fez a entrega de 22 novas viaturas policiais. Além de oferecer melhores condições de trabalho aos agentes de segurança, os veículos são equipados para atender as demandas de deslocamento na região.

Ainda em Breves, o chefe do Executivo Estadual entregou 234 cheques do programa Sua Casa, que tem como principal objetivo garantir auxílio para aquisição de materiais de construção e o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e ampliação dos imóveis. Nos últimos cinco anos, o Governo do Estado já fez a entrega de 595 benefícios do “Sua Casa” para moradores de Breves.

Abaetetuba

Assim como Breves, o município de Abaetetuba também recebeu novos veículos que permitiram a ampliação da frota de viaturas policiais. Os 69 novos veículos foram entregues pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan. “Governar perto da população e ouvindo as demandas é nossa obrigação. Isso nos permite saber aquilo que está acontecendo e tomar providências para melhorar, cuidar das pessoas olhando por aqueles que mais precisam e entregar as obras e serviços que ajudam a melhorar a vida delas todos os dias”, destacou Helder Barbalho.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, destaca que as viaturas vão ampliar o atendimento à população dos 10 municípios que compõem o 9º Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar. "São viaturas robustas que permitem à polícia chegar em qualquer local dentro do quadrante desta regional. É importante esse investimento do Governo do Estado, que dá não só maior alcance, maior amplitude no policiamento, mas também segurança para o profissional de segurança pública."

A passagem pela sétima maior cidade do estado também foi marcada pela entrega de 522 cheques do programa Sua Casa e outros 286 títulos de terras para agricultores das comunidades rurais de Colônia Nova, Mauba, Piroqueira, Anapu e Maringá. A ação faz parte do programa Regulariza Pará, do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), e contou com o apoio da prefeitura do município.

“Estamos avançando na regularização fundiária, garantindo, dessa forma, atenção àqueles que mais demandam e são os mais vulneráveis na nossa sociedade. Abaetetuba está entre as maiores cidades do Pará, da Amazônia, e a parceria com a prefeitura tem sido fundamental para garantir que tenhamos a maior política de regularização da nossa história, beneficiando também os que atuam na área rural”, ressaltou.

Para o agricultor João Batista Santos, o título definitivo da terra é motivo de celebração. “Esse título é importante para que possamos obter vários benefícios. Todo mundo que tem um pedaço de chão sonha com esse momento”, relatou. Em menos de um ano, mais de 1.500 famílias de produtores rurais foram beneficiadas com a titulação de terras em Abaetetuba, o que ajuda a combater a violência no campo, o desmatamento ilegal e a grilagem.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou o compromisso do Estado com políticas públicas de cuidados sociais. “A gente tem feito entregas por todos os 144 municípios do Pará e queremos fazer muito mais, porque nosso maior objetivo é cuidar das pessoas e daqueles que mais precisam”, acrescentou.