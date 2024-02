Companhia aérea anuncia novos voos regionais, nacionais e internacionais pelo Pará

A malha aérea do Pará será expandida com novos voos entre Belém e outros municípios, além da ampliação para três voos diários entre Belém e São Paulo, e a operação de voo diário entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Belém. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19) pelo governador Helder Barbalho, o presidente da companhia aérea Azul, John Rodgerson, e o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O anúncio, feito no hangar da companhia aérea em Campinas (SP), incluiu também a articulação do Estado para a mudança no modelo de aeronave utilizada pela companhia na rota entre Belém e Salinópolis, no nordeste paraense, visando substituir o modelo Caravan por um modelo ATR, que pode transportar até 70 passageiros.

Helder Barbalho enfatizou que os novos voos terão um impacto direto no avanço do turismo e no desenvolvimento socioeconômico do Estado, destacando o fortalecimento das relações do Pará com os Estados Unidos para o turismo internacional e a melhoria do turismo nacional com três voos diários entre Belém e São Paulo, além do avanço dos voos regionais.

Ele também anunciou um novo voo regional entre Belém e o município de Ourilândia do Norte, no sudeste, e a expansão para três novos voos interligando Belém a São Félix do Xingu, no sudeste, Redenção, no sul, e Oriximiná, no oeste, permitindo que todas as regiões tenham voos regionais.

Durante a visita técnica ao hangar da Azul, o governador e o ministro foram convidados pelo presidente da companhia para conhecer a nova pintura em uma aeronave da empresa em homenagem ao Pará. A aeronave foi personalizada com elementos culturais paraenses, incluindo grafismos típicos de embarcações, além de motivos marajoaras como o búfalo, peixe, carimbó e o tradicional açaí.

Ao longo do ano, 10% da frota da Azul receberão pinturas especiais, destacando diferentes destinos brasileiros e promovendo o Programa "Conheça o Brasil Voando", em parceria com o Ministério do Turismo, Ministério de Portos e Aeroportos e com o apoio do Governo do Pará.

O lançamento do “Conheça o Brasil Voando” busca estimular os brasileiros a conhecerem mais o próprio país, destacando a diversidade de destinos disponíveis. A parceria com a Azul é vista como fundamental para incentivar o turismo nacional, contribuindo para a geração de riqueza, emprego e renda à população.

De acordo com informações da Azul, a partir de maio serão iniciados três voos diários entre São Paulo, partindo do Aeroporto de Guarulhos, para Belém. As vendas começam em 29 de fevereiro pelos canais oficiais da companhia.