Prefeitura de Cametá encerra Carnaval 2024 com saldos positivos na economia local

A Prefeitura Municipal de Cametá destacou as conquistas e os impactos positivos que o Carnaval 2024 deixou no município. Cenário do maior Carnaval da Amazônia, Cametá viu sua economia disparar e gerar emprego e renda local nos dias de folia.

Neste ano, a Prefeitura Municipal, em uma parceria com o Governo do Estado e iniciativa privada, garantiu os investimentos para a realização do evento que reuniu diversas atrações de renome nacional.

De acordo com a Polícia Militar, cerca 60 mil pessoas passaram no local por dia do evento, vindas de diferentes regiões do Brasil. Além de proporcionar momentos de diversão, o Carnaval de Cametá também se destacou pelo apoio da Prefeitura Municipal aos microempreendedores e ambulantes locais, impulsionando a economia da região.

Assim como bares, restaurantes e o setor hoteleiro também contribuíram para a economia que circula no município, na faixa de 15 milhões de reais, fomentando os mercados, feiras, comércios, artesãos, costureiras, taxistas e microempreendedores de bens, produtos e serviços criando oportunidades para os empreendedores locais prosperarem.

Turismo

Outro ponto positivo foi o aumento do turismo no período carnavalesco, que gerou importantes benefícios econômicos para a região, incentivando investimentos em diversos setores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, o evento destacou-se pelo incentivo à cultura local. Esses investimentos contribuíram para o desenvolvimento sustentável, criando um impacto positivo que se estende além dos dias de folia.

O Carnaval de 2024 em Cametá não foi apenas uma celebração festiva, mas também uma expressão do fortalecimento econômico e do compromisso em preservar a cultura local. Uma experiência marcante que ficará na memória de todos que participaram desse grandioso evento.