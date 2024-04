São Jorge tem devotos guerreiros em Belém; conheça histórias de quem enfrenta os 'dragões' da vida

O dia 23 de abril é especial para muita gente no Brasil, por ser o Dia de São Jorge, conhecido como Santo Guerreiro, que inspira coragem para que os devotos enfrentem os 'dragões da vida' diante de situações difíceis. Assim como a tradicional imagem do santo, que aparece montado em um cavalo, empunhando uma lança diante de um dragão cuspindo fogo. Por isso, logo após as 17h desta terça (23), sairá uma procissão em homenagem ao santo pelas ruas do bairro da Marambaia, em Belém, a partir da paróquia homônima, na avenida Dalva.

Muitos "guerreiros" de São Jorge participam da festividade, como a representante comercial Bernadete do Socorro Verderosa, moradora do bairro do Guamá que completa 56 anos no dia do santo. Ela é casada com representante comercial Raimundo Carvalho e é mãe dos filhos Bruna, Bruno, Tadeu e Cybelle.

"Além de ter nascido nessa data tão especial, eu me sinto assim uma guerreira, como mulher, como mãe, no dia a dia da gente, no trabalho. Eu me sinto inspirada por São Jorge. As dificuldades da vida são para a gente crescer, então, dificuldades existem, mas quando a gente tem um apoio assim, uma crença, uma fé, a gente consegue tudo", afirma Benadete. Nesse sentido, Berna, como é chamada pelos amigos, ressalta que, entre tantas graças alcançadas com a intercessão do Santo Guerreiro, foi a formação dos filhos no ensino superior. "Eles trabalham, têm seu meio de sobrevivência, isso é uma graça", reforça. Nesta data tão especial, Berna pede primeiramente saúde, paz no mundo e pelos filhos dela.

Bernadete Verderosa agradece por tantas graças alcançadas com a intercessão do Santo Guerreiro (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A celebração do aniversário no Dia de São Jorge vai ser com Bernadete indo até a paróquia na Marambaia e, à noite, será servido um jantar especial para familiares e amigos. "Sempre agradecendo a São Jorge, pedir bem pouco, mas agradecer muito mais", completa a devota. Na casa dela, há imagens, camisas, banner, cartaz e outros itens referentes ao Santo Guerreiro.

Devoção

Esse mesmo entusiasmo proporcionado pela fé em São Jorge faz parte do dia a dia do vigilante aposentado José Guilherme Pantaleão Miranda, 59. "Eu sou um 'guerreiro' de São Jorge desde criança. Ele me inspira no trabalho, no dia a dia, na família, desde criança, na minha juventude ele me inspirou a trabalhar, a não ter medo", destaca. Guilherme relata que passou três anos para conseguir a aposentadoria. "Estava difícil, demora, aí eu recorri ao Guerreiro São Jorge, na devoção que eu tenho a ele e, então, chegou a aposentadoria, graças a São Jorge, graças a Deus hoje eu estou aposentado", conta.

José Guilherme Miranda diz que São Jorge o inspirou a trabalhar e a não ter medo (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

No dia do santo, Guilherme vai estar na paróquia, participando das atividades da Igreja pela manhã. No começo da tarde, vai ter um almoço em família e, à tarde, participará da grande procissão em homenagem a São Jorge. Guilherme coordena o Terço dos Homens na Paróquia de São Jorge. "Essa ação é importante, porque são pais de família que se reúnem e, então, rezam pelas famílias, pelos nossos irmãos doentes, necessitados, desempregados. No Dia de São Jorge, eu vou orar e pedir pelos nossos irmãos doentes, pelos desempregados, pelos que estão sem esperança e pedir pelas pessoas que sofrem nos países em guerra e pelo Brasil", diz o devoto. Ele pede ao santo pela saúde da família e para sempre participar das missas na paróquia.

Como será a programação no dia de São Jorge?

A Festividade na Paróquia de São Jorge começou no dia 14, com o tema "Oração: dom que impulsiona ao Pai Celeste o coração e o leva aos outros em fraternidade e amizade". Neste dia do Padroeiro (23), a paróquia ficará aberta para visitação dos devotos e contará com missa às 7h, presidida pelo padre Francisco de Barros Barbosa, diretor-geral da Congregação Joseleitos de Cristo. Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, presidirá missas às 10h. Já às 12h, a missa será celebrada pelo padre José Maria Oliveira.

O padre Isaías de Lima, vigário paroquial da Paróquia São Jorge, celebrará a missa das 15h. Já o padre Raimundo Ribeiro Martins, pároco da Paróquia São Jorge, celebrará missa às 17h. Em seguida, sairá a Tradicional Procissão de São Jorge pelas ruas do bairro da Marambaia.

O percurso da procissão abrange a saída da paróquia, avenida Dalva, passagem Nossa Senhora de Fátima, avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Tavares Bastos, passagem Dalva, rua Anchieta, avenida Dalva e retorno para a paróquia, encerrando com a Bênção de São Jorge, da sacada da igreja.