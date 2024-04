São Jorge: confira como será a procissão do santo guerreiro nesta terça (23), em Belém

A Igreja Católica celebra São Jorge no dia 23 de abril, um dos santos mais populares. Na Arquidiocese de Belém, a paróquia dedicada ao Santo, localizada na Avenida Dalva, bairro da Marambaia, realiza festividade desde o dia 14 com o tema “Oração: dom que impulsiona ao Pai Celeste o coração e o leva aos outros em fraternidade e amizade”. Nesta terça-feira (23), a paróquia ficará aberta para visitação dos devotos e conta com missas e com a tradicional procissão de São Jorge pelas ruas do bairro.

No dia do padroeiro (23), uma série de missas será realizada na Paróquia São Jorge, começando às 7h, presidida pelo Padre Francisco de Barros Barbosa, diretor geral da Congregação Joseleitos de Cristo. Às 10h, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, conduzirá a celebração com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação.

A missa das 12h será celebrada pelo padre José Maria Oliveira, seguida pela celebração das 15h pelo padre Isaías de Lima, vigário paroquial. Encerrando as celebrações, às 17h, o pároco Padre Raimundo Ribeiro Martins liderará a missa, seguida pela tradicional procissão de São Jorge pelas ruas do bairro da Marambaia.

VEJA MAIS

Percurso:

Saída da paróquia, Av. Dalva, passagem Nossa Senhora de Fátima, Av. Pedro Álvares Cabral, avenida Tavares Bastos, passagem Dalva, rua Anchieta, avenida Dalva e retorno para a paróquia. Encerrado na paróquia com a bênção de São Jorge, da sacada da igreja.

Serviço:

Festividade de São Jorge

Local: Paróquia de São Jorge (Av. Dalva, 445, Marambaia)

Data: 23/04

Horário das missas: 7h, 10h, 12h, 15h e 17h

Horário da procissão de São Jorge: 17h