Festividade em Homenagem a São Jorge começa domingo (14/04) em Belém

A festividade que homenageia São Jorge, um dos santos mais populares da Igreja Católica e no secretismo religioso, acontece de 14 a 23 de abril, na Paróquia São Jorge, na Marambaia, em Belém. A igreja, vinculada à Arquidiocese de Belém, fica na Avenida Dalva, nº 445. O tema deste ano é: “Oração: dom que impulsiona ao Pai Celeste o coração e o leva aos outros em fraternidade e amizade”. Todas as noites da programação terão procissões saindo das comunidades pertencentes à paróquia, com destino a igreja matriz, para celebração da missa, às 19h.

No primeiro dia, no domingo (14), a abertura está prevista para às 18h, com celebração do Monsenhor Ronaldo Menezes, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém e Pároco da Paróquia São Geraldo Magela. Entre as atividades planejadas, o público pode contar também com programações culturais após as procissões. No sábado seguinte (20), haverá passeio ciclístico, com concentração às 8h na frente da igreja matriz, enquanto o domingo (21), terá uma missa no fim da tarde, às 17h, seguida da caminhada da juventude.

No último dia de programação, quando o padroeiro é oficialmente celebrado, a paróquia fica aberta para visitação e conta com missa às 7h. Durante o dia, ainda haverá missa às 10h, presidida por Dom Alberto Taveira. A tarde serão celebradas missas às 15h e 17h, seguida da tradicional procissão de São Jorge, pelas ruas do Bairro da Marambaia.