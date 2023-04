Oração de São Jorge para vencer situações de extrema aflição

Neste domingo (23), devotos do mundo todo comemoram São Jorge, considerado o Santo Guerreiro, um dos mais populares da igreja católica, reverenciado também em religiões de matrizes africanas. Segundo o padre Raimundo Ribeiro, pároco da Paróquia de São Jorge, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, o santo que enfrentou e matou um dragão é invocado em situações de extrema aflição, como desemprego, riscos e enfermidades.

“São Jorge nasceu no final do século III, na Capadócia, Turquia, e marcou a sua presença na igreja pelo exemplo de firmeza e fidelidade a sua fé, mesmo nos momentos mais adversos. Para você ser fiel, você precisa ser firme, convencido ou convicto daquilo que você crê. E é isso que São Jorge representa para nós, católicos”, diz o padre.

Oração a São Jorge

“Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge, rogai por nós.

(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o sinal da cruz)”