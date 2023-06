Oração de São Jorge para se proteger da maldade e inimigos invisíveis

Muitas pessoas acreditam na existência de energias ruins que podem desestabilizar a vida pessoal e no trabalho. Para ajudar a fortalecer a fé e afastar o mal, a Redação Integrada de O Liberal selecionou orações que podem lhe auxiliar a ter mais conexão com Cristo. Além disso, uma oração do São Jorge Guerreiro, um dos santos mais tradicionais da Igreja Católica e que pode ajudar a abrir caminhos e enfrentar os inimigos com coragem. Confira:

VEJA MAIS

Oração para afastar o mal

"Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro, vinde ajudar-me. Confundidos sejam e envergonhados os que buscam a minha alma.

(Fazer o Sinal da Cruz)

Voltem atrás e sejam envergonhados os que me desejam males. Voltem-se logo cheios de confusão os que me dizem: "Bem, bem".

(Fazer o Sinal da Cruz)

Regozijem-se e alegrem-se em Vós os que Vos busquem e os que amam Vossa salvação digam sempre: "Engrandecido seja o Senhor".

(Fazer o Sinal da Cruz)

Vós sois o meu favorecedor e o meu libertador, Senhor Deus, não vos demoreis.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

Oremos.

Gloriosos São Sebastião e São Jorge, São Lázaro e São Roque, São Benedito, São Cosme e São Damião. Todos Vós.

Bem aventurados Santos do céu, que curais e aliviais os enfermos, intercedei junto ao Senhor Deus pelo seu servo (dizer seu nome).

Vinde, Gloriosos Santos, em seu auxílio. Fechem-se os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, fujam os maus pensamentos e desejos.

Por esta Cruz será (dizer seu nome) defendido.

Por esta Cruz será (dizer seu nome) defendido.

Por esta Cruz estará (dizer seu nome) livre.

(Fazer três o sinal da cruz)

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Para sempre seja louvado"

VEJA MAIS

Oração de São Jorge para proteção contra os inimigos

"Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na Fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer algum mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso: (fazei aqui o seu pedido) Dai-me coragem e esperança fortalecei minha FÉ e auxiliar-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém!"

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)