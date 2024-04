Listão da Ufra: veja quem são os aprovados no Prosel 2024

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou nesta sexta-feira (29) o listão dos aprovados no Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2024. A divulgação foi feita de duas formas: às 10h, presencial, nos campi; e às 11h, no site da Pró-reitoria de Ensino.

Veja o listão AQUI

Ao todo, foram ofertados 1.105 vagas para 42 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. No total foram 6.142 pessoas que se inscreveram no Processo Seletivo.

Das dez maiores notas gerais, nove foram do curso de Medicina Veterinária, sendo os três primeiros lugare​s para os ​calouros Luana Borges de Freitas, Isabela Pinto Souza e Silva e Flavio Alves Pereira. Além disso, houve uma aprovação no curso de Engenharia Ambiental, todos do campus Belém.

Como será a habilitação?

O edital de habilitação de matrícula será divulgado na segunda-feira (22) junto com a lista dos documentos obrigatórios para a matrícula, que será toda feita online. No mesmo dia, também será divulgada a lista dos candidatos aprovados e não classificados e os candidatos eliminados no site da Proen.

Quando começam as aulas?

Os calouros do Prosel, assim como os do Sisu, iniciarão as atividades acadêmicas no primeiro semestre letivo de 2024, que iniciará no dia 20 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, cujo início será no segundo semestre.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)