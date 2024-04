VÍDEO: acidente entre moto e viatura da PM deixa duas pessoas feridas em Rondon do Pará

Um acidente entre uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar (PM) deixou duas mulheres feridas nesta sexta-feira (26), em Rondon do Pará, sudeste do estado. A colisão foi por volta das 8h da manhã, na rua Pouso Alto, bairro Miranda.

Em nota, a Polícia Militar informa que as duas mulheres foram socorridas pelos policiais. A condutora sofreu ferimentos leves e a carona sofreu uma fratura. Um procedimento administrativo vai apurar as circunstâncias do acidente.

VEJA MAIS

A Polícia Civil também se pronunciou por nota e informou que o caso é investigado pela Delegacia de Rondon. "Imagens serão analisadas e testemunhas serão ouvidas. Perícias foram solicitadas".

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento exato do acidente, em que a viatura vem pela rua principal e as duas mulheres, na motocicleta, saem de uma via transversal. A colisão acontece bem no cruzamento das duas ruas e as ocupantes da moto são arremessadas para o alto.

Já em imagens feitas por pessoas que estavam próximas ao local do acidente, é possível ver que uma das mulheres que estavam na moto aparece sentada no meio-fio, com vários ferimentos pelo corpo. A outra mulher, que seria a carona da motocicleta, é vista no chão e uma de suas pernas aparece em um ângulo fora do normal nas imagens.

A pessoa que registra a cena ainda mostra um pouco da viatura envolvida no acidente. Seria um veículo da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. O carro ficou com parte da carroceria, na frente, danificada.