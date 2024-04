Mulher é socorrida após ser atingida por ônibus na pista expressa do BRT

Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por um ônibus na pista expressa do BRT, no cruzamento da avenida Almirante Barroso com a travessa Humaitá, bairro do Marco, em Belém, na noite desta terça-feira (23). Pessoas que se apresentaram como tes​temunhas do ocorrido relataram que a mulher estaria atravessando a pista, supostamente fora da faixa de pedestres, quando foi atingida pelo coletivo, sendo arremessada alguns metros à frente.

Uma equipe da Guarda Municipal de Belém (GMB) atuou na ocorrência e ajudou no acionamento do serviço de Resgate, do Corpo de Bombeiros. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima foi socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde da mulher é desconhecido. Os responsáveis pelo ônibus envolvido no acidente permaneceram no local, até a chegada do socorro.

Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a vítima teria morrido, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial. Devido ao acidente, o trânsito ficou complicado no perímetro mencionado e foi orientado por agentes de trânsito.