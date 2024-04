Em meio a engarrafamento, caminhão bate na cobertura da estação do BRT, na BR-316

A combinação de chuva e maré alta causou engarrafamentos na BR-316, nesta quarta-feira (10). São muitos os transtornos para quem, nesta manhã, precisou transitar por essa rodovia federal.

A turismóloga Cilene Cortinhas, 57 anos, falou sobre essas dificuldades. “Entramos na BR- 316 por volta das 10h30. Agora, às 12 horas, ainda não chegamos nem no acesso a Águas Lindas (em Ananindeua)”, contou.

"O trânsito de ida e volta está com muitas intercorrências: caminhão bateu na cobertura da estação do BRT, obstruindo todo o trânsito em direção a Belém, causando um retorno obrigatório na contramão. Isto tudo sem nenhum apoio de algum órgão de trânsito”, afirmou. Esse acidente com o caminhão ocorreu após o viaduto do Coqueiro, um pouco antes da Unimed, explicou ela.

Em nota, o O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) confirmou o caso e informou que "um caminhão bateu na Estação 6 do BRT Metropolitano na manhã desta quarta-feira (10). A estrutura passará por manutenção", diz o comunicado do órgão.