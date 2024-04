Acidente é registrado na canaleta do BRT na BR-316 na manhã desta terça-feira

Um acidente envolvendo um carro foi registrado por volta das 11h30 desta terça-feira (16), em uma das canaletas do BRT Metropolitano, na rodovia BR-316, nas proximidades da entrada da Àguas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Uma testemunha que passava pelo local minutos após o acidente informou à reportagem do Grupo Liberal que, possivelmente, o veículo colidiu contra a estrutura do BRT.

Ainda segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 11h30. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar os primeiros-socorros a uma vítima, que estava caída ao chão, ainda de acordo com as primeiras informações. Também após a suposta batida, diversas pessoas se aglomeraram no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.