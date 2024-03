Motorista bate na mureta do BRT e carro pega fogo na BR-316

Um motorista foi preso após provocar um acidente de trânsito no km 5 da BR-316, sentido Ananindeua/Belém, na madrugada deste sábado (16), por volta das 3h. O homem estava sob efeito de bebida alcoólica, como informou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). O condutor estava dirigindo em alta velocidade, momento em que perdeu o controle do veículo e bateu em uma mureta do BRT. Com a pancada, o automóvel pegou fogo e ficou no meio da pista. Ninguém ficou ferido.

Militares do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas, que assustaram quem passava pelo local. Por meio de nota, o Detran e a Polícia Civil se manifestaram sobre o ocorrido. “O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informa que o motorista foi preso por dirigir sob efeito de álcool e conduzido a unidade policial. Equipes de fiscalização isolaram a área e acionaram os bombeiros. O veículo já foi retirado da pista e o trânsito liberado”, comunicou o departamento.

“A Polícia Civil informa que o homem foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Ele foi liberado após pagamento de fiança”, informou a PC.

