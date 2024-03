Caminhão com botijões de gás colide com árvore após motorista sofrer mal súbito em Belém

Um caminhão que fazia o transporte de botijões de gás colidiu com uma árvore, no bairro do Maracangalha, próximo ao conjunto Marex, em Belém. O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (12), na esquina da Avenida Júlio César com a Avenida Norte. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (CIOp), o condutor do veículo de grande porte, José Valdenir Pereira da Silva, de 52 anos, precisou ser socorrido. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) disse que a vítima sofreu um mal súbito.

O acidente ocorreu por volta de 13h30. Com o impacto, o vegetal que estava no canteiro central da via tombou na pista. As pessoas que passavam pela área ajudaram a socorrer o condutor do caminhão e, logo em seguida, o Samu foi acionado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o condutor do veículo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento. Mesmo assim, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil comunicou que apura as circunstâncias do acidente em que houve a morte de José Valdenir Pereira da Silva, de 52 anos. Perícias serão solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.

Trânsito

Com relação ao trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) esclareceu que a avenida Júlio César, próximo à praça do Marex, na pista sentido avenida Pedro Álvares Cabral e aeroporto, ficou fluindo com uma faixa, em decorrência do sinistro de trânsito, ocorrido na tarde desta terça (12).

Agentes da Semob estiveram no local do acidente, organizando e orientando condutores, para garantir a fluidez e a segurança viária, enquanto aguardam o transbordo da carga de botijão de gás. A empresa responsável pela carga providenciou outro veículo. O CBMPA também esteve no local, removeu o vegetal e realizou a lavagem da pista, devido ao derramamento de óleo na via.

O trecho da via no sentido aeroporto já foi liberado pelos agentes da Semob. Porém, por orientação do corpo de bombeiros, o trecho no sentido Pedro Álvares Cabral, foi interditado parcialmente, devido ao risco de tombamento do caminhão e para garantir a segurança viária no trabalho de transbordo da carga e remoção do caminhão envolvido no sinistro.