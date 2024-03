Motociclista morre em acidente envolvendo duas motos e caminhão, na Avenida Independência

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (11), ao se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Independência, bairro Mangueirão, em Belém. Conforme as informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a vítima trafegava sentido Ananindeua quando colidiu com outra moto, caiu e foi atropelada por um caminhão.

A Polícia Militar informou que o acidente foi registrado por volta de 8h20, quando a vítima seguia em direção ao centro-bairro, próximo ao Conjunto Xavante. Duas motocicletas colidiram e, com o impacto, um dos motociclistas caiu para baixo da roda dianteira direita de um caminhão que trafegava pela avenida. A vítima foi arrastada por alguns metros e morreu na hora. O outro motociclista envolvido no acidente fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros estiveram na área para auxiliar na remoção do motociclista, que ficou preso no veículo de grande porte. Em nota, a Semob informou que somente uma faixa de rolamento da avenida, no trecho onde o acidente ocorreu, está fluindo normalmente. “Agentes de trânsito estão na pista orientando os condutores e isolando a área do sinistro para manter a segurança viária, até a chegada do IML para remover o corpo”, comunicou a nota.

Mais informações sobre o acidente foram solicitadas para a Polícia Civil e Militar.