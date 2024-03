Motorista bate carro contra mureta na Ponte do Galo, em Belém, e passageiro fica ferido

Um motorista de aplicativo, identificado como Josué Braga, de 38 anos, bateu violentamente com o veículo na mureta da Ponte do Galo, localizada na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite chuvosa deste domingo (10), por volta das 21h40. As primeiras informações dita pelos policiais no local são de que o condutor estava indo no sentindo Umarizal acompanhando de um passageiro quando colidiu contra a parapeito. O passageiro teve escoriações, recebendo os primeiros-socorros e foi levado pelo SAMU. O Ford K cinza ficou destruído. Até a equipe de reportagem de O Liberal sair do local do acidente, o motorista aguardava o guincho. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e prestou as orientações necessárias.

Josué conversou com o Grupo Liberal e afirmou que o passageiro "estava bem, apesar de ter sido levado sangrado". "Iniciei a corrida com ele no Bar do César, no Tapanã, e íamos pegar a filha dele. Essa mureta eu não vi", informou o condutor, acrescentando que o veículo era de sua esposa e não tinha seguro. Os danos foram apenas materiais.

"Eu estava na esquina e me espantei com o baque do carro na mureta. Eu e outro vigilante saíamos para ajudar o passageiro, que era um senhor de aproximadamente 55 anos. Ele estava sangrando muito e chegou a ficar desmaiado. Conseguiram tirar ele pela mala do carro", informou o vigia.

Um, que trabalhava guardando os carrinhos dos camelôs do setor, e não quis se identificar por questões de segurança, revelou que Josué estava visivelmente embriagado. Ele e mais um segundo vigilante ajudaram Josué a tentar retirar o passageiro do veículo.

Segundo o vigilante, quando Josué saiu do veículo após o acidente, se desesperou com medo de que o passageiro estivesse morto e começou a gritar por socorro, pedindo uma ambulância. "Ele está bastante alcoolizado, não consegue ficar em pé", acrescentou.



O vigia disse que Josué dirigia no sentindo correto da via, mas não conseguiu desviar do parapeito de proteção. "Ele estava em bastante velocidade para girar assim", complementou sobre a maneira que o carro foi encontrado pelos agentes.

Curiosos chegaram a se aglomerar após o acidente, mas logo se dispersaram. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros-socorros ao passageiro. O motorista teve apenas escoriações pelo rosto.