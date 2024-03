Carro invade sacolão e fere duas pessoas em Belo Horizonte, neste sábado (2)

Na tarde deste sábado (02), um carro invadiu um “sacolão” – local que vende hortifrutis em geral – no bairro Minaslândia, na Região Norte de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do local, que estava cheio de pessoas no momento.

O vídeo, publicado pelo portal g1, mostra que às 16h07, um carro branco atinge um dos caixas do estabelecimento, onde havia uma funcionária trabalhando. Consumidores que estavam próximo correram para escapar de serem atingidos. O veículo seguiu por alguns metros, derrubando bancas de produtos à venda.

De acordo com informações divulgadas pelo g1, duas pessoas que estavam no local ficaram feridas: uma delas, um cliente, que teria sofrido um corte no braço. Ele foi encaminhado para um hospital.

Uma funcionária do sacolão também teria ficado ferida, mas não precisou de atendimento médico.

Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa que dirigia o carro, nem o que teria motivado o acidente.