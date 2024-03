Jovem morre e outro fica ferido após acidente entre moto e carro, em Santarém

Um homem identificado como Marcelo Silva morreu em um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta em que trafegava e um carro de passeio, na noite de segunda-feira (27), na avenida Curuá-Una (PA-370), município de Santarém, oeste do Pará. O garupa da moto, chamado Felipe Costa Galvão, teve a perna quebrada após a colisão.

Segundo testemunhas, tudo ocorreu no KM 36 da Comunidade Secretaria. Os populares disseram que o motorista do carro teria feito uma ultrapassagem em uma parte escura da via e acabou atingindo os dois ocupantes da moto. O impacto da colisão foi tão forte que o corpo de Marcelo ainda foi lançado cerca de 100 metros de distância de onde a moto foi atingida.

Marcelo teve um dos braços arrancados e a perna dilacerada. As pessoas que presenciaram tudo ainda acionaram uma ambulância do Samu, pois o homem estava com vida. No entanto, devido a gravidade do acidente, ele acabou morrendo minutos depois, após dar entrada no Pronto Socorro Municipal (PSM). Felipe teve fratura exposta na perna esquerda e passou por cirurgia. O motorista do carro, que foi identificado como David de Sousa Silva, 51 anos, sofreu TCE (Traumatismo de Crânio) e está internado.