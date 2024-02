Motociclista morre em acidente envolvendo carro de passeio, em Belém

Um motociclista identificado pelo prenome Rogério morreu ao se envolver em um acidente de trânsito, na noite de domingo (25), no bairro da Batista Campos, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi atingida por um carro de passeio quando trafegava pela Rua dos Mundurucus, esquina com a Travessa dos Apinagés.

Conforme relatos de testemunhas, tudo ocorreu por volta de 22h, quando o ciclista trafegava pela Mundurucus. As pessoas disseram que no momento do acidente, o semáforo que fica no cruzamento entre as duas vias apresentava falha e somente sinalizava o sinal amarelo. Devido a isso, os veículos que circulavam nas vias não faziam a parada para dar a preferencial. Essa, ainda segundo o que disseram os populares, teria sido a causa da colisão entre a moto e o carro de passeio.

Rogério, que utilizava o capacete de segurança, ainda ficou vivo por alguns minutos. No entanto, devido ao impacto, evoluiu a óbito antes da chegada do socorro. A Polícia Militar esteve no local e ainda tentou realizar os procedimentos de primeiros socorros, mas a vítima já estava sem vida. Familiares e amigos de Rogério estiveram no local e lamentaram a morte do homem. Segundo eles, a vítima deixa seis filhos. O condutor do carro foi detido pelos PMs e levado para a delegacia, onde iria prestar esclarecimentos sobre o caso.

Questionada sobre o problema no semáforo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que irá enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação. Além disso, ainda orientou que os condutores dirijam com mais atenção, naquele trecho. "Não cometam imprudências e sigam as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação que regula o trânsito e é aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da habilitação. Seguindo essas recomendações, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", comunicou.