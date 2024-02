Mototaxista morre após ser atingido por carro de passeio em Belém

Um motociclista identificado como Pedro Henrique, de 52 anos, morreu na madrugada deste domingo (25) após ser atingido por um carro de passeio, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo informações da polícia, o acidente de trânsito foi registrado na rua Municipalidade, à esquina da Travessa José Pio. A colisão se deu porque o condutor do carro supostamente teria avançado a preferencial. Uma mulher que estava na garupa da moto foi socorrida e levada para uma unidade de saúde.

Segundo os relatos preliminares, tudo ocorreu por volta de 2h da madrugada, quando o motociclista, que atuava como motorista de aplicativo, seguia pela Municipalidade transportando uma passageira. Testemunhas informaram aos policiais que o carro de passeio estaria em alta velocidade e avançou a preferencial atingindo a motocicleta.

Com o impacto, Pedro Henrique, que estava com o capacete de segurança, teve o pé arrancado e morreu ainda no local. A mulher caiu na calçada e teve ferimentos, mas sobreviveu. O carro envolvido no caso parou ao colidir em uma árvore, próximo a uma escola, e os airbags foram acionados. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor, ou se ele estava sozinho no veículo.

A passageira da moto foi socorrida por uma ambulância do Samu, acionada por populares, e encaminhada para o hospital mais próximo. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área, antes de informar a morte para a Polícia Civil e Científica, que estiveram no local periciando a cena do crime, assim como os dois veículos envolvidos no acidente.