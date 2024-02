Motociclista morre ao colidir com carreta em Parauapebas

José de Jesus Gonçalves morreu, na manhã deste sábado (24), em acidente na esquina da rodovia Faruk Salmen com a rua Sol Poente, na vila Palmares Sul, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. De acordo com informações da polícia, ele pilotava a motocicleta Honda Fan, vermelha, quando o veículo se chocou com uma carreta de placa não identificada.

Uma guarnição da Polícia Militar ​foi comunicada pelo Centro de Administração e Despachos (CAD) do 23º Batalhão e, ao chegar ao local, já encontrou uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou que o motociclista já estava sem vida. Ninguém soube informar as circunstâncias do acidente.

Além disso, a polícia não forneceu detalhes sobre o condutor da carreta. A Polícia Civil investiga o caso.