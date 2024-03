Motorista de ônibus sofre AVC e atinge muro em Parauapebas

Um ônibus da empresa Parvi, que transportava trabalhadores da mineração, colidiu contra um muro, na tarde do último sábado (9), no bairro Bom Jesus, no Complexo VS-10, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, o motorista passou mal, perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo as pessoas que presenciaram o acidente, o motorista, que não teve o nome divulgado, sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que ocasionou a colisão contra o muro. O veículo só parou após atingir um pé de coqueiro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local e prestaram os primeiros socorros ao motorista. Em seguida, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro do bairro Cidade Nova para avaliação médica mais detalhada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também esteve presente no local para auxiliar no atendimento à ocorrência.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor, nem sobre a extensão dos danos causados ao muro. A empresa Parvi ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.