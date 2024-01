Menina de 8 anos morre vítima de AVC no Paraná

Uma criança de 8 anos morreu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, na segunda-feira (08). Ela estava internada no Hospital Universitário de Londrina, no Norte do Paraná.A menina foi identificada como Maria Julia Adriano e morava em Ribeirão do Pinhal.

No domingo (7), familiares da menina pediram orações pelas redes sociais e informaram que ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Sofreu um AVC hoje e está em estado grave”, escreveu uma tia da jovem. Os motivos do AVC na criança não foram informados.

O que é o AVC e os fatores de risco?

O AVC é o entupimento ou rompimento de vasos que levam sangue ao cérebro e, dessa forma, provocam paralisia na área cerebral. A doença está ligada a fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, assim como uso excessivo de álcool e sedentarismo. Outros fatores, portanto, estão ligados ao histórico familiar.

