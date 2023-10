Menino morre após ser atingido por trave de gol em partida de futebol

Um menino de 8 anos morreu durante um jogo de futebol de salão depois de ter sido atingido por uma trave em uma quadra esportiva. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu ao politraumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Militar (PM), na última terça-feira (3), Matheus Felix Gomes se pendurou na trave, que estava solta, e caiu sobre ela. O menino foi socorrido pelo próprio pai e levado ao hospital. O médico que atendeu a criança disse que ele já estava sem vida quando chegou na unidade de saúde. O incidente ocorreu no município de Leopoldo de Bulhões, no sudeste goiano.

Em nota, a prefeitura do município lamentou a fatalidade e disse que a responsabilidade por supervisionar os alunos é sempre do professor presente na quadra poliesportiva. O comunicado diz ainda que está na quadra vai abrir procedimento para apurar o acidente e que está prestando todo apoio à família de Matheus.

A Polícia Civil deve investigar o caso. O corpo de Matheus Felix foi velado e enterrado na manhã desta quarta-feira (4).