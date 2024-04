Miaudote: Ananindeua recebe a 3ª edição da feira de adoção de cães e gatos

Ananindeua recebe a 3ª edição do Miaudote, evento destinado para a adoção de cães e gatos, neste sábado (20), das 9h às 13h, no Shopping Metrópole Ananindeua. A programação será realizada em parrceria com o deputado e secretário de articulação e cidadania do estado do Pará, Igor Normando, Neto D’Ippolito, VetNader Distribuidora, Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e do Centro Universitário Fibra.

Mais de 20 cães e gatos estarão disponíveis para adoção. “Todos os animais adotados tem a castração e vermifugação garantida. A pessoa interessada em adotar passará por uma breve entrevista, mas o que levamos em consideração é o amor e carinho com que esses animais serão recebidos no novo lar”, destaca Neto D’Ipolito.

A campanha faz parte do Abril Laranja que busca prevenir a crueldade animal e conscientizar a população sobre seu papel de proteção. “Devemos sempre lembrar que a vida dos animais deve ser preservada. Por isso é sempre uma honra receber essa campanha no nosso empreendimento, pois é uma oportunidade que esses animais tem de encontrar um lar seguro e longe dos maus-tratos”, ressalta a superintendente do Shopping Metrópole Ananindeua, Renata França.

Além da feirinha de adoção, vários serviços serão ofertados gratuitamente ao público, como atendimento veterinário, vacinação antirrábica, distribuição de amostras de ração e vermifugação. O evento acontecerá no estacionamento do shopping.

Programação

Serviços: Feira de adoção, vacinação antirrábica, atendimento veterinário, distribuição de amostras de ração e vermifugação

Dia: 20/04 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Estacionamento do Shopping Metrópole Ananindeua (Br 316, Km 04)