Saiba como evitar acidentes elétricos com animais de estimação

O Brasil é o 3º país no ranking mundial em população de animais domésticos, conforme o Instituto Pet Brasil (IPB). Diante de quase 150 milhões de animais de estimação, sendo 85 milhões cães e gatos, e da crescente adoção de pets, surge o alerta para os principais cuidados que os tutores devem ter com os bichos, dentro e fora de casa, a fim de evitar acidentes com energia elétrica.

Vale lembrar que, mais frequentemente, cães e gatos costumam mastigar cabos de energia, o que pode levar ao choque elétrico. A corrente elétrica, por sua vez, é capaz de causar problemas cardíacos e até acidentes fatais com os animais.

Segundo Marcelo Martins, executivo de Segurança da Equatorial Pará, todo o cuidado é necessário, principalmente dentro de casa.

“Os filhotes costumam ser os mais propensos a acidentes, pois são agitados e muito curiosos, portanto, fios, tomadas e outros objetos perigosos a sua saúde parecem bastante atrativos. O ideal é que os tutores sejam vigilantes e protejam essas áreas para que o animal não tenha acesso”, reforça Marcelo.

Confira mais dicas de segurança com animais de estimação:

- Priorize a passagem dos fios em eletrodutos embutidos na parede;

- Use repelentes educadores na área em que o animal não deve se aproximar;

- Use protetores de tomada;

- Coloque os cabos fora da visão dos animais;

- Desligue os equipamentos da tomada quando não estiver usando;

- Não deixe fios desencapados em casa;

- Mantenha os equipamentos em funcionamento somente quando não houver desgaste no isolamento;

- Delimite a área de uso do animal para evitar acidentes.

Com informações da Equatorial Pará

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)