Belém, Melgaço e Salvaterra recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

De 23 a 26 de março, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Melgaço e Salvaterra. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Manutenções agendadas no período de 23 a 26 de março

Melgaço

Zona Rural

Data: sábado, 23

Horário: 7h30 às 10h30

1. Rua: Orlando Amaral até o final.

Belém

Bairro: Outeiro

Data: sábado, 23

Horário: 9h30 às 13h

1. Rua São Francisco, entre travessa Omega e travessa Aquarela.

Belém

Bairro: Campina

Data: domingo, 24

Horário: 8h30 às 14h30

1. Ruas: Gama Abreu, dos 48, Veiga Cabral e Arcipreste Manoel Teodoro.

2. Travessa Padre Eutíquio.

Belém

Bairro: Tenoné

Data: terça-feira, 26

Horário: 8h10 às 9h40

1. Passagens: Tancredo Neves, Elcione Barbalho, Fé em Deus, Primavera.

2. Travessa: Cereja.

Belém

Bairro: Campina de Icoaraci

Data: terça-feira, 26

Horário: 10h30 às 12h

1. Rua: Joaquim Resende, entre a rodovia Augusto Montenegro e travessa Moura Carvalho.2. Rua Julio Gomes, entre a rodovia Augusto Montenegro e travessa Moura Carvalho.

3. Passagem Bom Jesus, entre a travessa Moura Carvalho e passagem Tijuca.

Belém

Bairro: Campina de Icoaraci

Data: terça-feira, 26

Horário: 10h35 às 12h05

1. Toda a Vila dos Inocentes na estrada do Outeiro.

2. Toda a passagem dos Inocentes na estrada do Outeiro

Belém

Bairro: Agulha

Data: terça-feira, 26

Horário: 8h10 às 9h40

1. Rua José Soares Montenegro, entre a rua 2 de Dezembro e passagem José de Ribamar.

Salvaterra

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 26

Horário: 10h às 16h

1. Avenida Nossa Senhora da Conceição, entre as ruas Quinta e Oitava.

2. Ruas: Quinta, Sexta, Sétima e Oitava, todas entre a avenida Victor Engelhard e travessa Primeira.

3. Travessa Primeira e Segunda, entre as ruas Quinta e Oitava.

4. Toda a rua de acesso à Orla da Praia Grande de Salvaterra.