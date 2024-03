Castanhal, St. Antônio do Tauá, Bujaru e Tailândia terão desligamento de energia programado

Entre os dias 21 e 23 de março, a Equatorial Pará promoverá um desligamento programado de energia elétrica nas cidades de Bujaru, Castanhal, Santo Antônio do Tauá e Tailândia. A medida é necessária para realizar manutenção preventiva na rede elétrica, manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia. A iniciativa segue um cronograma pré-definido.

Também segundo a concessionária, os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. A Equatorial lembra, ainda, que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para poderem se organizar.

Para a segurança de todos, a orientação da Equatorial é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira os locais, horários e municípios.

Santo Antônio do Tauá

Data: 21 de março

Horário: 15h30 às 17h

Bairro: Zona Rural

- Vila São Tomé II

- Estrada São Tomé

- Rua Principal da Vila São Tomé

- Rua Principal da Vila Trombetas

Castanhal

Data: 22 de março

Horário: 9h05 às 15h05

Bairro: Fonte Boa

- Travessas 15 de Novembro, 7 de Setembro, Tancredo Neves, Santa Maria, entre as ruas IV e VIII;

- Rua Arthur Soares de Lima, entre as ruas XI e Major Wilson;

- Rua Maria de Nazaré, entre as ruas XI e Travessa Tancredo Neves

- Rua Duque de Caxias, entre as Travessas 15 de Novembro e Major Wilson

Bujaru

Data: 22 de março

Hora: 8h às 13h25

Bairro: Centro

- Ruas Francisco Nogueira, Macário Teixeira, Manoel Paraense, Manoel Varela, Nazaré Caetano, Piçarreira;

- Travessas Amaral Xavier, Preto Custódio e Raimundo Vinagre

Bujaru

Data: 22 de março

Hora: 9h às 13h30

Zona Rural

- Rodovia PA 140, KM 20

- Ramais: Canavial, Castanheira

- Comunidades Pedreira, Cajuíra, Dico Sales, Socorro

- Vila São Raimundo

Tailândia

Data: 22 de março

Horário: 8h05 às 13h05

Zona Rural

- Rodovia PA 140, do KM 140 ao KM 150.

- Vicinais 19, Chumbo Grosso, 24, Nova Esperança

- Vila Bom Jesus

Castanhal

Data: 23 de março

Horário: 9h às 13h

Bairro: Jardim das Acácias

- Alamedas das Acácias, Maria de Lourdes Lourinho e Rita de Cássia;

- Avenidas Hélio Leite, São Joaquim, Juarez Salviano, Santa Rita de Cássia e São Joaquim;

- Ruas Hélio Leite, Juarez Salviano, Pedro Porpino, Rita de Cássia, São Joaquim, Última Travessa, VP, 01, VP, 02, VP 04, VP 05, VP 10, VP 11, VP 12 e VP 13;

-Travessas André Amorim, Arco-Íris, Bom Jesus, Bom Sossego, Freitas, Neres, São Joaquim e São Jose;

- Vila São Joaquim.