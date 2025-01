Prisão de ventre pode ser resolvida com mudanças de hábitos alimentares

A atriz Vitória Strada – participante do reality Big Brother Brasil (BBB) ​​– sofreu com constipação intestinal, também conhecida popularmente como prisão de ventre. A modelo relatou a dificuldade para evacuar desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil. O problema pode atingir qualquer pessoa independentemente da idade, mas é necessário ter uma atenção maior quando há ocorrência em pessoas com mais de 50 anos. Algumas mudanças de hábitos alimentares e de vida podem resolver até 80% dos casos de prisão de ventre.

Segundo a professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), a gastroenterologista Dauana de Oliveira Bastos, a constipação intestinal é conceituada como um distúrbio do intestino que leva a alterações na defecação com desconforto abdominal. “Historicamente, ela era tida antes para indivíduos como menos de três evacuações por semana. Hoje nos consensos científicos atuais, é a dificuldade na defecação relacionada com pequenos volumes das fezes ou dificuldades nas passagens nas fezes, independente da quantidade de evacuações durante uma semana. E depende do mal estar abdominal da falta de defecação. Mesmo que o paciente apresente defecação diária pode ter constipação”, explica.

Entre as principais causas para o problema estão a alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água e excesso de consumo de alimentos multiprocessados. A grande maioria dos casos, aproximadamente 80%, está relacionada com esses fatores. “Para 80% das pessoas uma dieta rica em fibras, o aumento da ingestão de água diariamente, além da conservação de horários dos reflexos evacuatórios, em que a pessoa precisa manter um horário para fazer a evacuação com regularidades, gera um feito positivo”, destaca. Caso a mudança de hábitos alimentares não surta efeito após 30 dias, os médicos podem prescrever algum medicamento para ajudar no problema.

No entanto, é preciso estar atento a situações que possam ser mais graves, e a constipação seja um dos sintomas iniciais, principalmente em pessoas que possuem mais de 50 anos. A situação em pacientes mais velhos pode estar relacionada a problemas de saúde mais graves como câncer de cólon, diabetes, doença hemorroidária e hipotireoidismo.

A indicação é procurar um médico para fazer o diagnóstico e realizar exames, como a colonoscopia. Em idosos, os casos mais graves de prisão de ventre podem evoluir para a obstrução do intestino (abdômen obstrutivo) que deve ser solucionado com cirurgia de urgência. “Pessoas acima dos 50 anos é necessário procurar o diretamente o gastroenterologista”, alerta.

A médica Dauana Bastos aponta que o estresse não está diretamente relacionado à constipação do intestino, e sim indiretamente aos hábitos alimentares. O estresse pode levar ao consumo de alimentos muito gordurosos, com muitos conservantes e multiprocessados. Esses alimentos então levam a dificuldades de evacuar e dores abdominais.

Uma dieta com 20 gramas de fibras diariamente pode ajudar. Para consumir essa quantidade de fibras, você pode comer salada crua nas refeições, frutas com cascas, trocar arroz e macarrão normais por tipos integrais. “Na dieta do paraense temos que ter cuidados com excessos de carboidratos, como farinha, que podem se tornar alimentos constipantes. E também há alimentos salgados, que podem levar ao câncer intestinal e ao câncer gastro”, afirma. “Não é um hábito do paraense o uso de saladas cruas”, revela.

Dentre as frutas que podem ajudar estão aquelas ricas em fibras como o mamão, a laranja e a tangerina com os bagaços, e a maçã e a pera com casca. O exercício é outro aliado que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino junto com outros hábitos alimentares.

INFO – Como evitar a constipação e melhorar a saúde do intestino

1- Beba no mínimo 2 litros de água por dia

2- Consuma alimentos ricos em fibras como saladas cruas e frutas (pêra e maçã com casca)

3- Evite alimentos multiprocessados

4- Procure manter uma rotina para ir ao banheiro e evacuar

5- Faça exercícios físicos

6- Se tiver mais de 50 anos, ou se a constipação persistir mesmo com a mudança de hábitos alimentares, procure ajuda médica