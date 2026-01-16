Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem é a esposa de Pedro do BBB 26? Saiba o que ela disse após ele contar sobre traição

O participante revelou aos brothers que traiu a esposa, mas foi perdoado

Victoria Rodrigues
fonte

Rayne Luiza está grávida de sete meses da filha de Pedro. (Foto: Reprodução/ Instagram | TV Globo)

Nos últimos dias, Pedro Henrique Espindola, participante do BBB 26, anda contando para os brothers repetidamente que traiu a esposa, Rayne Luiza, mas que ela havia o perdoado, algo que ele próprio mencionou que não teria coragem de perdoar se fosse o contrário. A declaração repercutiu nas mídias sociais e a esposa do brother, que está grávida de sete meses da filha do casal, se pronunciou nesta sexta-feira (16).

"Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", escreveu Rayne Luiza nos stories de seu Instagram.

image Stories de Rayne Luiza (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Rayne Luiza?

A esposa do participante Pedro, Rayne Luiza, mostra viver uma vida discreta e sem muitos holofotes em seu perfil do Instagram que possui apenas um carrossel de duas selfies e um post da virada de ano do casal, que foi publicado no dia 1 de janeiro de 2025. Após a polêmica envolvendo o seu nome, Rayne conta agora com mais de 150 mil seguidores que estavam à espera de um pronunciamento oficial sobre o episódio.

Na vida real, a esposa de Pedro trabalha junto com o participante na venda de buquês de flores em Curitiba, no Paraná. Além disso, eles possuem um perfil conjunto no Instagram para divulgar o negócio da família. "O Pedro sempre foi sonhador, e o sonho da vida dele era entrar no BBB. Ele é gente como a gente, simples, humilde, que veio lá de baixo", declarou a sogra de Pedro enquanto ele estava na casa de vidro.

Logo quando entrou na casa mais vigiada do Brasil, o participante revelou aos outros brothers que não veria o nascimento de sua filha. E ainda, ele explicou que ele está confiante em conquistar o prêmio, porque segundo ele, o sonho de sua vida é oferecer um conforto financeiro para a esposa e para o bebê que está a caminho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

