BBB 26: Pedro revela que traiu esposa e foi perdoado, mas não aceitaria se fosse o contrário

Em conversa com Brígido, o brother explicou que Rayne Luiza, grávida da primeira filha do casal, aceitou a situação para manter a família

Lívia Ximenes
Pedro entrou no BBB 26 por meio da Casa de Vidro em votação (Reprodução / Instagram)

Em menos de uma semana, os participantes do Big Brother Brasil 26 têm surpreendido o público. Dessa vez, Pedro, que entrou por meio da Casa de Vidro Sul em votação, revelou que já traiu a esposa, Rayne Luiza. A mulher está grávida da primeira filha do casal, Aurora, que pode nascer enquanto ele ainda estiver na casa.

Em conversa com Brígido, Pedro disse que traiu Rayne e ela o perdoou para manter a família. Enquanto chorava, o brother afirmou que ele jamais faria algo semelhante: “Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria”.

image Pedro, do BBB 26, e a esposa, Rayne Luiza, durante a virada de 2024 para 2025 (Reprodução / Instagram)

Pedro também falou que, “se ela pensar em conversar com alguém”, o relacionamento acabaria. “Eu já traí minha esposa e ela se sujeitou a aceitar por causa da nossa família”, contou.

