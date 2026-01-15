Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 3ª noite

Saída de participante, primeiro líder definido e intrigas marcaram a noite do dia 14 para 15 de janeiro

Lívia Ximenes
fonte

Na noite dessa quarta-feira (14), o primeiro participante deixou o programa (Reprodução)

Os primeiros dias de Big Brother Brasil 26 estão agitados e a terceira noite foi marcada por definição do líder, saída de participante e intriga entre veteranos. Confira abaixo os principais acontecimentos da madrugada entre os dias 14 e 15 de janeiro.

Resumo BBB - Madrugada 3

Henri Castelli fora da Casa

Henri Castelli passou mal duas vezes no segundo dia de programa. O ator teve uma convulsão durante a Prova do Líder e foi levado ao hospital. De volta à Casa, ele passou por outro episódio e retornou à unidade de saúde. Por recomendação médica, ele saiu do BBB 26 e ficou em observação.

1º líder definido

O primeiro líder do BBB 26 é Alberto Cowboy. O brother venceu a prova de resistência após 26 horas.

Intriga entre Brígido e Ana Paula

Brígido, em conversa com Ana Paula e outros brothers, lembrou que, na Casa de Vidro, o público avisou para não deixarem as pessoas entrarem na cabeça deles. A sister respondeu dizendo que já havia entrado, mas ele afirmou que ainda tem muitos passos a dar. Imediatamente, Ana Paula falou que já está fazendo um estrago na mente de Brígido.

Amizade nascendo

Uma amizade parece estar nascendo dentro do BBB 26: Babu e Juliano Floss. Os brothers conversaram na cozinha sobre cinema nacional e marketing no período de premiações.

Confissões e memórias de Cowboy

Vitorioso da Prova do Líder, Cowboy confessou que não aguenta nem andar após a disputa. Durante a competição, ele falou para Jonas que estava bem. Cowboy lembrou da prova de resistência que teve contra Alemão, durante o BBB 7, que durou 21 horas e 30 minutos.

Marina Sena longe da casa

A cantora Marina Sena, namorada de Juliano, não deve fazer shows no BBB 26 — e as músicas da artista não serão tocadas. O brother disse que queria uma apresentação dela na Casa, mas não pode por causa dele. Juliano também falou que, durante o processo para entrar, pediu à produção um show e informaram que nem as músicas seriam colocadas.

Favoritismo de Pedro

Jornada, enquanto conversava com Samira, Maxiane e Marcelo, comentou sobre o favoritismo de Pedro na Casa de Vidro.

Bom de briga

Juliano se juntou ao grupo que conversava com Jordana e falou sobre personalidade. O brother disse que não gosta de brigar e tem receio, porque explode e grita muito.

Clima tenso entre veteranos

Ana Paula protagonizou uma nova e pequena discussão. Enquanto conversava na cozinha com Cowboy, ela questionou se ele foi crucificado na edição em que participou — o BBB 7. O brother disse que foi o vilão e Ana Paula deu boas-vindas ao “time”. Cowboy rebateu, questionando quem ela é para chegar perto dele e afirmando que depois contaria a história.

Capetinha chora

Edilson Capetinha foi o terceiro colocado na Prova do Líder. O período de resistência deixou o brother esgotado. Além disso, ele também se incomodou com Cowboy e Jonas, os dois últimos a saírem, por falarem que não desistiram. Segundo Capetinha, o posicionamento dos participantes poderia fazer com que a torcida dele ficasse chateada e contra os dois, pois ele é muito popular.

Juliano desconfia de algo

Ainda na roda de conversa com Jordana, Samira, Maxiane e Marcelo, Juliano disse que está desconfiando da casa vazia demais. O que ele — e os demais participantes — não sabe é que os eliminados da Casa de Vidro estão no Quarto Branco.

Quarto Branco segue cheio

Com a possibilidade de entrar na Casa, os participantes do Quarto Branco seguem firmes — exceto Ricardinho Freestyle, que desistiu da disputa. Ele foi tópico de conversa entre a galera, que falou sobre as ações estranhas feitas no cômodo. Os participantes comentaram que Ricardinho achava que os incomodaria.

Casa organizada

Ana Paula convocou alguns participantes e disse que, no dia seguinte, teria que reunir todo mundo. O motivo da conversa seria a organização de camas, pois tem três pessoas sem local para dormir e deveria haver revezamento.

Teoria da conspiração

Brígido disse para Babu, Pedro e Juliano que acredita que os eliminados nas rodadas da prova de resistência já estão no Paredão. A possibilidade deixou Juliano nervoso, já que foi retirado da disputa por Jordana.

Insônia

Pedro contou aos brothers que tentou dormir durante a noite, mas não conseguiu. O participante estava muito agitado e os colegas sugeriram que ele fosse pedir ajuda à produção, com apoio ou remédio

Palavras-chave

BBB 26

Big Brother Brasil

Big Brother Brasil 26

Resumo da madrugada BBB 26
BBB
.
