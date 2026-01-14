Capa Jornal Amazônia
Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

Hannah Franco

O ator Henri Castelli está oficialmente fora do BBB 26. O anúncio foi feito ao vivo por Tadeu Schmidt na noite desta quarta-feira (14), após o participante apresentar duas crises convulsivas ao longo do dia e precisar deixar a casa para atendimento médico.

Durante a prova do líder, pela manhã, Henri passou mal, foi atendido pela equipe médica no provódromo e encaminhado a um hospital para a realização de exames. Ele chegou a retornar ao programa no período da tarde, mas voltou a apresentar um novo episódio e precisou ser novamente levado ao hospital, onde ficou internado em observação.

Em nota divulgada pela produção do programa, a Globo explicou a sequência de atendimentos e a decisão pela saída do participante.

“Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa”.

Segundo a produção, a decisão levou em conta o quadro clínico apresentado pelo participante e a necessidade de acompanhamento médico adequado. A eliminação ocorreu por motivos de saúde, sem relação com votação do público ou dinâmica do jogo.

