Zendaya e Tom Holland se casam em segredo, diz jornal

Zendaya e Tom Holland teriam se casado em segredo. A informação foi revelada pelo estilista da atriz, Law Roach, durante o The Actor Awards 2026, realizado no domingo (1º/3). A declaração colocou o casal entre os assuntos mais comentados do evento, mesmo sem a presença dos dois na cerimônia.

Em entrevista ao site Access Hollywood, Roach afirmou: “O casamento já aconteceu. Vocês perderam”. Questionado se falava a verdade, ele reforçou: “É muito verdade!”.

Zendaya e Tom Holland se conheceram durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, lançado em 2017. No filme da Marvel, interpretaram o par romântico Peter Parker e MJ. O relacionamento fora das telas se tornou público em 2021. O noivado veio a público no fim de 2024, segundo o site TMZ.

A informação nunca foi confirmada oficialmente pelo casal, mas Zendaya foi vista usando um anel durante o Globo de Ouro 2025, o que reforçou os rumores à época. De acordo com o TMZ, o pedido teria sido discreto e íntimo, com o ator ajoelhado ao fazer a proposta.

Discrição marca a vida do casal

Conhecidos por manterem a vida pessoal longe dos holofotes, Zendaya e Tom Holland costumam dividir a rotina entre Londres e Los Angeles, evitando expor detalhes do relacionamento. Em entrevista ao jornal Mirror, Zendaya comentou sobre a forma como lidam com o assédio da mídia.

Segundo a atriz, o casal busca preservar ao máximo os momentos privados, mesmo reconhecendo que parte da exposição é inevitável. Ela afirmou que faz questão de proteger “com unhas e dentes” o que ainda consegue manter restrito. O casamento realizado sem anúncio público reforça essa postura reservada.

Tom Holland e Zendaya voltam em continuação de filme. (Marvel Studios / Reprodução)

Além da franquia “Homem-Aranha”, os dois voltarão a atuar juntos em novos projetos. Entre eles estão “A Odisseia” (2026), dirigido por Christopher Nolan, e “Homem-Aranha: Um Novo Dia” (2026).

Em conversa recente com o Mirror, Zendaya elogiou o parceiro também no ambiente profissional. “Sinceramente, eu sei que as pessoas podem achar que é estranho, mas ele é a minha pessoa favorita para trabalhar. No set, a presença dele é reconfortante”, declarou.

Até o momento, Zendaya e Tom Holland não se manifestaram oficialmente sobre o suposto casamento.