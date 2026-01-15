Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

Na madrugada desta quinta-feira (15), o participante Alberto Cowboy foi o último a deixar o Provódromo após mais de 26 horas de resistência na primeira Prova do Líder do BBB 26. Antes dele, Jonas Sulzbach havia desistido da disputa pela liderança.

Jonas Sulzbach decidiu abandonar a prova devido a dores nas costas. "Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor aqui [nas costas]. Aguentaria um pouco mais? Aguentaria, mas não até de manhã", declarou Jonas ao descer da plataforma.

Reação e comemoração de Alberto Cowboy no BBB 26

Após a saída de Jonas, o empresário aplaudiu Alberto Cowboy, que também desceu da plataforma. "Não poderia ter sido melhor", afirmou o mineiro, sendo aplaudido por Jonas. Cowboy, então, comemorou e se jogou na piscina de bolinhas do Provódromo.

Veteranos rivalizam e Alberto Cowboy quebra recorde

Os dois participantes, apelidados de "Veteranos", rivalizaram intensamente nos momentos finais da Prova do Líder, chegando a realizar dancinhas e chorar na reta final. Além disso, o mineiro de 49 anos, Alberto Cowboy, conseguiu bater seu próprio recorde de resistência estabelecido no BBB 7.