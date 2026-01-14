Do BBB 4 ao 26: veja 11 dinâmicas que não existiam na primeira participação de Sol Vega
Veterana retorna ao reality após 22 anos e precisa se adaptar a novas regras e estratégias do jogo
22 anos após protagonizar um dos momentos mais lembrados da história do Big Brother Brasil, Solange Cristina, conhecida como Sol Vega, está de volta ao reality como participante do BBB 26. Veterana mais antiga da casa, a atriz participou do BBB 4 e agora retorna a um programa que passou por mutias transformações ao longo das últimas duas décadas.
Desde sua primeira participação, o BBB mudou não apenas em formato, mas também em estrutura e dinâmica de jogo. Atualmente, o programa conta com uma série de mecanismos criados para movimentar o jogo e aumentar a interação entre os participantes.
Com tantas novidades, Sol Vega precisará se adaptar a um reality praticamente diferente daquele que conheceu no início dos anos 2000.
Dinâmicas que não existiam no BBB 4
Confira algumas das principais ferramentas e dinâmicas que passaram a integrar o jogo após a participação de Sol Vega e que fazem parte do BBB 26:
- Paredão triplo
- Big Fone
- Divisão entre VIP e Xepa
- Castigo do Monstro
- Sincerão (antigo Jogo da Discórdia)
- Veto à prova ou liderança
- Contra-golpe
- Bate-volta
- Paredão falso
- Quarto Branco
- Casa de Vidro
