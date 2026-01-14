Capa Jornal Amazônia
Saúde

Saúde

Convulsão de Henri Castelli: entenda o que é, causas e o que fazer após um caso como do BBB 26

Crise convulsiva do ator durante prova de resistência no BBB 26 levantou alerta sobre causas, riscos e como agir diante desse tipo de emergência médica

Riulen Ropan
fonte

O artista apresentou uma crise convulsiva e precisou de atendimento médico. (Globo / Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (14), o ator Henri Castelli, participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26, passou mal durante a primeira Prova do Líder, de resistência, da nova temporada do reality. O artista apresentou uma crise convulsiva e precisou de atendimento médico imediato, sendo posteriormente encaminhado para exames em um hospital.

O episódio chamou a atenção do público e dos participantes do programa, reacendendo o alerta sobre um problema de saúde que pode ocorrer inesperadamente e levanta dúvidas comuns: o que é convulsão, quais são as causas e como agir em uma crise?

O que é convulsão?

A convulsão é uma manifestação clínica causada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. Ela pode ocorrer de forma súbita e, na maioria dos casos, provoca alterações motoras e da consciência.

Entre os principais sinais de uma crise convulsiva estão:

  • Movimentos involuntários do corpo
  • Rigidez muscular
  • Tremores
  • Perda ou alteração da consciência
  • Olhar fixo
  • Confusão mental

Em alguns casos, também pode ocorrer queda súbita, o que aumenta o risco de ferimentos.

Quais são as causas de uma convulsão?

As causas de convulsão são diversas e podem atingir pessoas de qualquer idade. Entre as mais comuns, estão:

  • Epilepsia
  • Privação de sono e cansaço extremo
  • Estresse físico e emocional intenso
  • Hipoglicemia (queda do açúcar no sangue)
  • Desidratação
  • Febre alta
  • Traumatismo craniano
  • Infecções no sistema nervoso
  • Alterações metabólicas (sódio, cálcio e magnésio)
  • Uso ou abstinência de álcool e drogas
  • Reações a medicamentos

Atividade física intensa pode causar convulsão?

De forma geral, a atividade física intensa não causa convulsão diretamente em pessoas saudáveis. No entanto, ela pode funcionar como um fator desencadeante quando associada a condições extremas, como:

  • Esforço físico excessivo
  • Privação de sono
  • Desidratação
  • Hipoglicemia
  • Alterações de eletrólitos (sódio, potássio e cálcio)
  • Calor excessivo e hipertermia
  • Estresse intenso

Segundo o neurologista Dr. Sergio Jordy, do Centro Médico Sinapse e da Rede D’Or, em entrevista ao portal Na Telinha, ambientes como o BBB, que envolvem treinos frequentes, pressão psicológica, mudanças bruscas na rotina e noites mal dormidas, podem aumentar o risco em pessoas com predisposição neurológica.

Convulsão nem sempre é epilepsia

Uma convulsão isolada não caracteriza epilepsia. O diagnóstico da doença exige a ocorrência de crises recorrentes, além de avaliação médica especializada e exames neurológicos específicos.

O que fazer em caso de convulsão?

Durante uma crise convulsiva, algumas orientações são fundamentais para evitar complicações:

  • Deitar a pessoa de lado
  • Afastar objetos que possam causar ferimentos
  • Não colocar nada na boca
  • Não tentar conter os movimentos
  • Procurar atendimento médico imediatamente

Após qualquer episódio convulsivo, o acompanhamento médico é essencial para investigar a causa e definir o tratamento adequado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

